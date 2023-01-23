Конфлікт між матір'ю та сином стався вночі 22 січня, коли чоловік повернувся додому

У селі Медисівка на Хмельниччині 62-річна жінка вбила свого 43-річного сина. Як встановили правоохоронці, під час конфлікту жінка вдарила сина стільцем по голові, внаслідок чого він помер на місці. Після скоєного матір сама викликала поліцію та швидку, однак рятувати чоловіка вже було пізно. За скоєне їй загрожує до десяти років тюрми.

Інцидент стався вночі у неділю, 22 січня, в селі Медисівка Теофіпольської громади. 43-річний потерпілий повернувся додому, де у нього зав’язалась суперечка з рідними.

«Коли конфлікт переріс у бійку, матір стільцем вдарила сина по голові. Травма виявилась несумісною з життям — чоловік помер на місці події. Зрозумівши, що накоїла, жінка подзвонила у швидку та поліцію», – повідомляють обставини інциденту в прес-службі поліції Хмельниччини.

62-річну жінку затримали, їй вже оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від семи до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, в листопаді 2021 році в цьому ж невеликому селі Медисівка сталась резонансна пожежа, внаслідок якої загинули четверо дітей. Їхнім батькам призначили по шість та п'ять років ув'язнення.