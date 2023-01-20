Озброєний ножем чоловік протягом чотирьох годин сидів на підвіконні і погрожував зістрибнути

Хмельницький суд призначив 14 років тюрми чоловікові, який в 2020 році зарізав дружину та поранив знайомого. Як встановило слідство, злочин він вчинив через ревнощі. Після вбивства чоловік хотів зістрибнути з восьмого поверху. Протягом чотирьох годин він сидів на підвіконні і погрожував зістрибнути, але після перемовин його зняли з підвіконня спецпризначенці. Суд визнав чоловіка винним у вбивстві та замаху на вбивство.

Нагадаємо, 7 березня 2020 року на лінію 102 надійшло одразу кілька дзвінків від мешканців одного з будинків по вулиці Шевченка у Хмельницькому. Одна людина повідомляла, що у під’їзді сталося вбивство, інша — що чоловік намагається стрибнути з даху.

Як з'ясували правоохоронці, 46-річний чоловік на ґрунті ревнощів ножем вбив свою 38-річну дружину та поранив 38-річного знайомого. Зрозумівши невідворотність покарання за свій вчинок, зловмисник вирішив покінчити життя самогубством, зістрибнувши з восьмого поверху, та виліз на підвіконня на сходинковому майданчику.

Поліцейські майже чотири години вели перемовини з чоловіком, який, до того ж, був озброєний ножем. Спецоперація пройшла успішно і спецпризначенцям вдалося зняти його з підвіконня неушкодженим.

Увесь період розслідування зловмисник перебував під вартою. Вирок у цій справі суд оголосив у четвер, 19 січня, але відомо про нього стало наступного дня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини.

«19 січня Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав 46-річного хмельничанина винним у вчиненні умисного вбивства та замаху на вбивство і засудив його до 14 років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.