22-річний хмельничанин вже має судимість за майнові злочини. Його відправили у СІЗО

У Вінниці поліція затримала 22-річного хмельничанина, який намагався мотузкою задушити таксиста. Чоловік замовив таксі з Хмельницького до Вінниці, зазначивши, що за поїздку заплатить знайома. Однак коли ніхто не прийшов і таксист попросив розрахуватись, зловмисник накинув йому на шию мотузку і почав душити. В цей момент водій помітив неподалік поліцейське авто і почав їхати в нього напрямку. Зловмисник, побачивши правоохоронців, на ходу вистрибнув з легковика, але втекти йому не вдалося. Юнака затримали і відправили у СІЗО. За замах на вбивство йому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Вінничини, зловмисника затримали поліцейські, які вночі 29 грудня патрулювали вулиці і перевіряли дотримання комендантської години. Заступник начальника Вінницького райуправління поліції Василь Страховський, який в ту ніч чергував, розповів, що на перехресті вулиць Привокзальної та Брацлавської він з колегою помітив таксі, яке хаотично рухалось у їхньому напрямку.

Наближаючись, з салону автомобіля випав чоловік та потрапив під колеса транспортного засобу. Поліцейські підійшли, щоб з’ясувати, що сталось, та надати чоловіку допомогу.

«Під час розмови правоохоронці встановили, що 20-річний водій служби таксі, мешканець Хмельницького, отримав замовлення на поїздку до Вінниці від місцевого жителя. Протягом усієї поїздки пасажир поводив себе підозріло та не спілкувався з водієм. Близько опівночі вони в’їхали до обласного центру. Хмельничанин повідомив кермувальнику, що за поїздку розрахується його знайома, коли вони приїдуть за вказаною адресою», – повідомляють обставини інциденту в поліції.

Прибувши на місце, вони зачекали кілька хвилин, але до пасажира так й ніхто не вийшов. Тоді водій повернувся до чоловіка, який сидів позаду нього, та попросив розрахуватися. В цей час у руках пасажира він помітив мотузку, яку той накинув на його шию та почав душити. Втім, неподалік на дорозі таксист помітив проблискові маячки поліцейської автівки й почав рухатись в її напрямку. Зрозумівши, куди прямує перевізник, правопорушник відкрив дверцята та вистрибнув з автомобіля.

Поліцейські викликали швидку. Надалі правоохоронці доставили зловмисника до відділу поліції, де встановили його особу. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 22-річний мешканець Хмельниччини. Чоловіка затримали і доправили в СІЗО.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство). 22-річному нападнику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна.