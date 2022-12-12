Кам'янець-Подільський суд призначив довічне ув'язнення 39-річному чоловікові, який вбив свою родичку. Жінку він зустрів ввечері у жовтні 2021 року, тоді ж напав на неї і задушив. Як виявилось, до цього чоловік вже був засуджений за вбивство власної дружини та відсидів у тюрмі 14 років. Пробачення у родичів він не попросив та свою провину не визнав.

Інцидент стався у жовтні 2021 року. Тоді в Кам'янці-Подільському матір знайшла тіло вбитої 37-річної доньки. Одяг на загиблій був розірваний, а на тілі виявили численні сліди від тілесних ушкоджень.

Як виявилось, її вбив 39-річний місцевий мешканець – її далекий родич. Чоловік, який ввечері зустрів жінку, запропонував її провести додому. Та в якийсь момент штовхнув її, повалив на землю і почав бити. Врешті він задушив жінку та залишив лежати на стежці.

«Залишитись непоміченим вбивці не вдалось: йдучи з місця злочину, він потрапив одразу на декілька камер. Крім того його вина доводиться і іншими зібраними доказами: численними експертизами, лікарськими висновками, серед яких індивідуальна особливість руки обвинуваченого, яка залишила слід на тілі вбитої та була підтверджена експертами», – повідомляє прес-служба Кам'янець-Подільського мікрайонного суду.

У понеділок, 12 грудня, суд виніс вирок у цій справі. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Зважаючи на те, що це не перша судимість чоловіка, оскільки раніше він уже відбув 14 років ув'язнення за вбивство власної дружини, цього разу суд призначив йому максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Відомо, що свою вину обвинувачений у суді не визнав, не розкаявся, вибачення у родичів не попросив, добровільно шкоду не відшкодував. Відтак питання щодо моральної компенсації родичі вирішували у судовому порядку. Суддя задовольнив цивільний позов і постановив заплатити родичам вбитої 1 млн грн.

Поки що вирок не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його в апеляційному суді.