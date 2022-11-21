У вбивстві підозрюють 51-річного мешканця села Малий Чернятин

На вулиці у селі Малий Чернятин неподалік Старокостянтинова знайшли вбитим 56-річного чоловіка. Чоловік пролежав на дворі цілу ніч, на загиблому виявили ножове поранення у серце. Після допиту мешканців села правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного у вбивстві – 51-річного знайомого жертви.

Як у понеділок, 21 листопада, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, тіло 56-річного чоловіка на вулиці в селі Малий Чернятин Старокостянтинівського району виявили місцеві мешканці ще у минулу п’ятницю, 18 листопада. На тілі загиблого було ножове поранення в серце.

«Поліцейські встановили, що загиблим є 56-річний мешканець с. Кременчуки. Опитавши жителів села, правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного — 51-річного знайомого потерпілого. У будинку чоловіка правоохоронці виявили закривавлений одяг та ймовірне знаряддя вчинення злочину», – йдеться у повідомленні поліції.

З’ясувалося, що перед інцидентом чоловіки разом відпочивали. Близько 20:00 у п’ятницю, 18 листопада, між ними зав’язалась сутичка. «Після цього потерпілий пішов геть, але опонент наздогнав його і завдав кілька ударів ножем в область серця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Нападник залишив тіло на вулиці, де воно пролежало аж до ранку, а сам пішов геть», – уточнюють правоохоронці.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), підозрюваний перебуває у СІЗО. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.