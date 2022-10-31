Поранений турок не встиг дійти до охорони стоянки і помер від втрати крові

27-річну мешканку Хмельницької області посадили на 8 років за жорстоке вбивство далекобійника із Туреччини. Окрім тюремного терміну 27-річну жінку зобов'язали виплатити 1 млн грн родичам вбитого. Саме вбивство сталося вночі 14 лютого у 2019-ому, коли жінка зустрілася із 46-річним водієм фури на стоянці у Дунаївцях.

Про вирок 27-річній мешканці Кам’янець-Подільського району у понеділок, 31 жовтня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури. Інцидент стався три роки назад вночі з 14 на 15 лютого. «Близько 23:00 турок-далекобійник разом із жителькою одного із сіл Кам’янець-Подільського району заїхав на Дунаєвецьку автостоянку на робочій вантажівці IVEСO. Під час раптової сварки дівчина нанесла чоловіку 25 ножових поранень в голову, шию і тулуб, зачепивши артерію. Поранений зміг вийти з машини в пошуках допомоги, але по дорозі до пункту охорони помер від значної крововтрати», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час судового розгляду жінка сказала, що захищалася, оскільки 46-річний чоловік до неї приставав. Водночас під час попередніх судових засідань, відео яких опублікували ЗМІ, жінка зізналася, що інтимна близькість між нею і чоловіком була, а конфлікт виник вже після цього.

Дівчина не викликала швидку, втекла з місця інциденту, проте уже через півтори години поліція затримала її у Кам’янці-Подільському.

Суд визнав 27-річну фігурантку справи винною за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив 8 років позбавлення волі. Крім того, жінку зобов’язали виплатити 1 млн грн моральної компенсації родині вбитого турка. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.