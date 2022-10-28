Чоловік вбив знайомого у лісовому масиві неподалік села Мельники Шацької громади

Священик УПЦ МП з Волині Петро Границький отримав вісім років ув'язнення за вбивство знайомого. Під час раптового конфлікту у квітні 2020-ого року він задушив 52-річного чоловіка. Знайти вбивцю вдалося менш ніж за добу. Після його затримання місцеві ЗМІ повідомляли, що чоловік скоїв злочин під час святкування власного дня народження, але що стало причиною раптового конфлікту, досі невідомо.

Про вирок Ковельського міськрайонного суду стало відомо у четвер, 27 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Вбивство чоловік скоїв 28 квітня 2020 року на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла», що неподалік села Мельники Шацької громади. Тоді між священиком та 51-річним мешканцем села Гаївка виник раптовий конфлікт, про причини якого досі нічого невідомо.

Тіло вбитого виявили того ж дня. Менше ніж за добу поліція затримала вбивцю. Як повідомляли місцеві ЗМІ, ним виявився тодішній настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ МП в селі Мельники Петро Границький. Злочин нетверезий чоловік скоїв під час святкування свого дня народження.

Судячи з ухвал у судовому реєстрі, спершу чоловіка тримали під вартою, пізніше суд відпустив його під домашній арешт. У липні 2021 запобіжний захід знову пом'якшили, змінивши на особисте зобов'язання.

У підсумку Ковельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому вісім років ув'язнення. Зазначимо, що максимально чоловікові загрожувало до 15 років ув'язнення. Сам Петро Границький має право ще подати апеляцію на цей вирок суду.