Вбивця намагався втекти з села на попутному автомобілі, але його встигли затримати правоохоронці

Ізяславський райсуд призначив дев'ять років тюрми 33-річному чоловікові, який до смерті побив свою дружину. Після вчинення злочину він намагався втекти, але його оперативно затримали правоохоронці. Відомо, що у 33-річної загиблої жінки залишилось троє дітей.

Як повідомили у прес-службі поліції Хмельниччини, злочин чоловік здійснив 8 вересня минулого року, близько 17:00. Мешканець села Путринці до смерті побив власну дружину, а потім втік. Розшукати вбивцю вдалось завдяки службовому собаці, який вивів поліцейських на слід чоловіка.

«Правоохоронці виявили тіло 33-річної жінки з численними синцями і саднами. Чоловіка на місці не було, тож одразу розпочались його пошуки. Поліцейські задіяли службову вівчарку, яка вивела правоохоронців до сусіднього села Михля, де 33-річного зловмисника і затримали: він якраз намагався втекти до Ізяслава на попутньому автомобілі», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи Ізяславський райсуд призначив чоловікові дев'ять років ув'язнення.