Тіло вбитого знайшли працівники Рівненського сміттєзвалища 26 березня

На Рівненщині затримали 33-річного чоловіка, який ножем вбив свого товариша. Чоловік протягом тижня тримав труп загорнутого у палатку загиблого в себе вдома, а опісля помістив його у валізу та викинув на смітник. Слідчим він пояснив, що вбив товариша в ході самооборони, оскільки той сам напав на нього з ножем. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 15 років тюрми.

Інцидент стався 26 березня, втім, про нього стало відомо зранку 28 березня, після повідомлення прокуратури Рівненської області. За даними слідства, на території полігону побутових відходів, що біля Рівного, у зачиненій валізі виявили тіло 47-річного рівнянина. Правоохоронці встановили, що двоє товаришів ще тиждень тому розпивали разом алкоголь. Під час застілля в квартирі молодшого з чоловіків між ними виникла суперечка, в результаті якої підозрюваний завдав удари ножем в область шиї потерпілого, від яких той помер на місці.

«Отямившись після скоєного, чоловік нічого іншого не вигадав, як прожити з тілом померлого майже тиждень, а потім помістити його до валізи і викинути на смітник біля будинку. За словами підозрюваного, він вбив товариша у ході оборони, оскільки загиблий раптово і безпідставно намагався ножем вдарити власника квартири, та він, вихопивши ніж, першим завдав ударів», – йдеться у повідомленні.

Заступник начальника поліції Рівненщини Сергій Крошко додав, що тіло загиблого знайшли працівники Рівненського сміттєвого полігону 26 березня.

Згідно з рішенням Рівненського міського суду, зловмисник проведе 60 діб під вартою без права внесення застави. Наразі справу кваліфікують за ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство), яка передбачає ув'язнення від семи до 15 років.