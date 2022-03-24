Микола Люшин повинен заплатити рідним вбитого лікаря 1,6 млн грн

Рівненський суд призначив 15 років тюрми 49-річному громадянину Росії Миколі Люшину, який в 2016 році вбив рівненського лікаря Андрія Лимича. Зловмисник наніс 13 ударів обухом сокири, а тоді добивав лікаря ножицями. Після цього викрав з його офісу 50 тис. грн.

Про вирок Рівненського міськрайонного суду повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини 24 березня. Як встановило слідство, увечері 23 липня 2016 року обвинувачений, озброївшись кухонною сокирою-молотком, незаконно проник до приватного офісу 65–річного Андрія Лимича, лікаря нетрадиційної медицини.

Андрій Лимич надавав послуги східної медицини та лікував від різних залежностей. Про Миколу Люшина відомо, що він громадянин Росії, втім, в 2014 році отримав посвідку на проживання в Україні. Він мешкав в селі Озерці Березнівського району з матір'ю та братом. До Андрія Лимича він звернувся через проблеми з вживанням алкоголю.

«Зловмисник, який був пацієнтом медика, завдав йому не менше 13 ударів обухом сокири – молотка по голові та тілу, а також не менше 4 ударів ножицями в шию. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Після цього обвинувачений викрав з офісу майже 50 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Рівненський суд призначив вбивці 15 років ув'язнення. Крім того, засуджений також має сплатити на користь потерпілих 1,6 млн грн моральної шкоди. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.