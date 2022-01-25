Огляд місця скоєння вбивство тривав понад десять годин

Рівненська поліція затримала підозрюваного у вбивстві 74-річної мешканки села Шкарів Рівненської області. 24-річного чоловіка знайшли у Тернополі через три доби після скоєння злочину. Під час слідчого експерименту юнак показав місце, де заховав знаряддя вбивства. Наразі його взяли під варту без права внесення застави.

Про розкриття убивства 74-річної жінки, скоєного 21 січня у селі Шкарів Рівненського району, поліція Рівненської області повідомила у вівторок, 25 січня. Напередодні у Тернополі затримали 24-річного підозрюваного у скоєнні цього злочину. Аби вийти на слід зловмисника, працівники карного розшуку опитали майже 300 осіб, серед яких мешканці села Шкарів, сусідніх населених пунктів, родичі та знайомі вбитої жінки.

Про виявлення сусідки без ознак життя в поліцію заявив мешканець Шкарова. Чоловік помітив, що вікно в будинку жінки відчинене, а двері замкнені. На телефонні дзвінки вона не відповідала. У будинку поліцейські виявили труп з ножовим пораненням в шию. Зникнення грошей або цінних речей у помешканні убитої не було виявлено. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть 74-річної жінки настала внаслідок масивної крововтрати, колото-різаного поранення шиї з численними ушкодженнями магістральних кровоносних судин.

Поліцейські встановили, 24-річний уродженець села Шкарів 20 січня приїхав маршруткою з Тернополя у рідне село з наміром обікрасти когось, адже він грав в азартні ігри й гостро потребував грошей. Років шість тому він обікрав у селі самотню жінку. Прокравшись уночі до її будинку, виніс золоті прикраси. Згодом їй відшкодували вартість викраденого, тож в поліцію потерпіла не зверталася. Цього разу молодий чоловік вирішив знову пробратися уночі через вікно до цієї ж жінки.

У той момент, коли злодій нишпорив у пошуках чогось цінного, господиня ще не спала і застала його за цим заняттям. «Зрозумівши, що його викрили, зловмисник спочатку бив жінку, а потім схопив ніж та наніс колото-різане проникаюче поранення шиї. Після скоєного втік, так нічого і не викравши», — повідомляє поліція.

24 січня оперативники розшукали зловмисника у Тернополі, де він мешкав з дівчиною. У квартирі провели обшук і знайшли одяг, який є речовим доказом у справі. Під час слідчого експерименту зловмисник показав місце, де заховав ніж. Його також вилучили.

Слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та у скоєнні нападу, поєднаного із проникненням у житло та насильством, небезпечним для життя (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст.187 ККУ). Гощанський районний суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.