У селі Біла під Чортковим на власному подвір'ї втопився 90-річний чоловік. За інформацією рятувальників, чоловік випадково впав в колодязь і не зміг вибратися. Тіло на поверхню дістали рятувальники, яких на місце викликали сусіди.

Нещасний випадок у селі Біла стався близько 11:20 у четвер, 20 січня. Про 90-річного чоловіка в криниці рятувальникам повідомили сусіди. «Старший чоловік мешкав сам. Вочевидь він пішов набрати води, не втримався і впав на низ криниці з водою. Глибина колодязя становила 25 метрів. Рятувальники спустилися в криницю і витягнули тіло утопленого», - розповіла ZAXID.NET речниця ДСНС Тернопільщини Ірина Крупа.

Тіло чоловіка перевезли в морг на експертизу. А працівники поліції внесли факт смерті мешканця села Біла в ЄРДР за ст. 115 ККУ (вбивство з приміткою нещасний випадок).