Команда водолазів знайшла тіло загиблого 17-річного юнака о 15:20 в вівторок, 4 січня

На Волині неподалік села Тур Ковельського району водолази знайшли тіло 17-річного хлопця, який провалився під кригу. Юнак пішов на риболовлю 3 січня, але додому не повернувся. Рятувальники почали пошуки тіла зранку 4 січня, загиблого знайшли о 15:20.

Як зазначив у коментарі ZAXID.NET речник ДСНС у області Володимир Нестеров, нещасний випадок стався на озері Веліхове біля села Тур Заболоттівської територіальної громади. 3 січня сюди на риболовлю прийшов 17-річний місцевий житель, але він провалився під кригу.

Зранку в вівторок, 4 січня, команда водолазів із Шацька розпочала шукати тіло загиблого. Загалом на місці працювали шестеро людей. За словами Володимира Нестерова, пошуки суттєво ускладнювала замулена місцевість та очерет. Знайти тіло хлопця вдалось о 15:20.

«Волинські рятувальники закликають любителів зимової риболовлі не виходити на водойми в період відлиги – це небезпечно для життя», – зазначають в прес-службі ДСНС.