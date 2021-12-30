Через збільшення кількості людей, які рибалять чи відпочивають на замерзлих водоймах, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали правила безпечної поведінки на льоду. За прогнозами синоптиків на Львівщину йде потепління до +5 °C, тому крига стає особливо небезпечною і збільшується кількість людей, які провалюються під неї.

Основні правила безпечно відпочинку на замерзлих водоймах: погода має бути морозяною, лід – товщиною понад 7-10 см. А його міцність ногами краще не перевіряти.

«Якщо рибалка хоче перевірити, чи безпечний лід, то спершу треба спробувати пробити його плішнею. І вже аж тоді йти далі на безпечне місце», – каже Іван Лещишин, начальник аварійно-водолазної групи. – «На кригу найкраще заходити в тих місцях, де нема заростей водойми, де нема комишів, тростини».

Рятувальники радять оминати ділянки, які вкриті товстим шаром снігу, не пробивати в одному місці багато лунок. Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – негайно повертайтеся на берег. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. А якщо провалилися, то потрібно діяти згідно з правилами.

«Основне правило – вибиратися, відштовхуючись ногами на спині, а також за допомогою перших рятувальних засобів, тобто плішні, ножів або буру. Головне – на спину, на бік, як тільки можливо. Але щоб врятуватися», – пояснює водолаз Віталій Яремчук.

І якщо таки ви провалилися під лід, але завдяки вивченим правилам вибралися самостійно, розслаблятися зарано.

«Якщо є сухий одяг – потрібно переодягнутися. Якщо ні – шукати місце, де зігрітися. Але найкраще – це бігти. Коли людина рухається, то виділяється більше тепла і вона так може зігрітися. Не можна сісти і чекати», – додає Іван Лещишин, начальник аварійно-водолазної групи.

Адже у людини в крижаній воді перехоплює дихання, голову ніби стискає залізний обруч, пришвидшується серцебиття. Дихання стає все рідшим, пульс сповільнюється, тиск падає. Смерть людини, що несподівано опинилася в холодній воді, настає найчастіше через шок, що розвивається протягом перших 5-15 хвилин після занурення у воду.

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