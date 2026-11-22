Джанні Де Дженаро відомий своєю боротьбою з організованою злочинністю

Колишній голова італійської поліції Джанні Де Дженнаро, який відіграв ключову роль проти сицилійської мафії Коза Ностра у 1980-1990-х роках, застрелився у своєму будинку. Раніше йому висунули звинувачення у перешкоджанні слідству у справі про вбивство антимафіозного судді, повідомило 21 листопада агентство Reuters.

78-річний Де Дженнаро скоїв самогубство у своєму помешканні в регіоні Тоскана. За даними La Reppublica, поліція виявила тіло експосадовця після того, як його рідня не змогла із ним звʼязатися. Правоохоронці знайшли записки, які, найімовірніше, є прощальними.

Раніше в листопаді прокурори намагалися взяти Де Дженнаро під арешт у справі про перешкоджання слідству. За версією правоохоронців, ексначальник поліції міг перешкоджати розслідуванню у справі «Бійні на віа Д’Амеліо» 1992 року, коли сицилійська мафія замінувала авто антимафіозного судді Паоло Борселіно. Суддя та пʼятеро його охоронців загинули внаслідок вибуху.

За даними Reuters із посиланням на близьких експосадовця, новина про розслідування проти Де Дженнаро приголомшила не тільки громадськість, але й самого посадовця. Він заперечував будь-які правопорушення та вважав звинувачення наклепом.

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Джанні Де Дженнаро очолював італійську поліцію з 2000 по 2007 рік та був одним з найвпливовіших чиновників служби безпеки Італії, який відігравав ключову роль боротьбі з організованою злочинністю. Зокрема, він був однією з ключових постатей у боротьбі проти сицилійської мафії Коза Ностра у 1980-1990-х роках.

У 2001 році він контролював суперечливу безпекову операцію під час саміту «Великої вісімки» в Геную, коли відбулися жорсткі зіткнення між поліцією та антиглобалістами. Проти нього відкрили справу, в якій Де Дженнаро врешті виправдали.

У 2013 році він став головою державної аерокосмічної та оборонної групи Finmeccanica, пізніше перейменованої на Leonardo, і обіймав цю посаду до 2020 року.