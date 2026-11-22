Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок чоловікові, який оформлював онлайн-кредити на знайомого, використовуючи його доступ до «Приват24». Суд визнав винним мешканця Львівщини і приначив йому два роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку суду, у січні 2024 року обвинувачений отримав від потерпілого логін і пароль до його акаунту в «Приват24». Згодом він почав без згоди власника входити в банківський застосунок і використовувати його персональні дані та документи для оформлення позик.

Зокрема, у період із 31 січня до 12 березня 2024 року обвинувачений подавав заявки на кредити від імені знайомого до кількох фінансових установ. Серед них – Selfie Credit, Lіneura Ukraine, Click Credit і MyCredit, а також інші кредитні компанії. Для підтвердження особи він використовував функцію BankID «ПриватБанку». Гроші зараховували на картку потерпілого, до якої обвинувачений мав доступ, після чого він розпоряджався ними на власний розсуд.

У вироку наведено низку таких позик. Зокрема, 23 лютого 2024 року чоловік оформив кредит на 4,2 тис. грн у Selfie Credit, а згодом – ще одну позику на 4,5 тис. грн у Lіneura Ukraine. В інших випадках суми кредитів сягали 25 тис. грн.

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Стрийський міськрайонний суд визнав винним мешканця Львівщини у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної системи та шахрайстві. За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначили три роки позбавлення волі. Водночас звільнили від відбування покарання з випробуванням на два роки. У цей період він має періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Вирок можна оскаржити до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.