Стрийський міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості з військовослужбовцем, який використав підроблене свідоцтво про хворобу, щоб звільнитися з армії за станом здоров’я. Після звільнення чоловік отримав понад 33 тис. грн виплат із військової частини.

Як йдеться у вироку суду, у березні 2024 року військовослужбовець, який служив механіком радіостанції, подав рапорт на звільнення за станом здоров’я. До документів він долучив свідоцтво про хворобу, у якому, за матеріалами справи, були неправдиві відомості про проходження медичного огляду та непридатність до військової служби. Документ містив підроблені печатки, штампи та підписи військово-лікарської комісії.

Командир військової частини, не знаючи про підробку, видав наказ про звільнення військового у відставку. На початку квітня 2024 року чоловіка виключили зі списків особового складу. Після цього він отримав понад 33 тис. грн бюджетних грошей.

У суді військовослужбовець повністю визнав провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він також відшкодував завдану військовій частині шкоду.

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Стрийський міськрайонний суд визнав винним війстковослужбовця у правопорушеннях за ч.1 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.409 ККУ (шахрайство; використання завідомо підробленого документа; вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою; ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом ). Військовослужбовцю призначили два роки службового обмеження. Протягом цього часу із його грошового забезпечення щомісяця відраховуватимуть 20% у дохід держави. Водночас на момент розгляду справи чоловік продовжував військову службу в іншій частині – на посаді водія зенітного кулеметного відділення. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів.