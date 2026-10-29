Начальниця медслужби підробляла документи для звільнення зі служби за станом здоров'я

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок начальниці медичної служби військової частини Наталії Антошів, яка підробляла медичні документи для звільнення зі служби за станом здоров’я. За версією слідства, її послугами скористалися дев’ять військовослужбовців. Суд призначив їй покарання у вигляді службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 20% грошового забезпечення.

За матеріалами справи, у 2024 році Наталія Антошів, перебуваючи на посаді начальниці медичної служби військової частини, у змові зі іншими особами підробляла свідоцтва про хворобу, яке видається військово-лікарською комісією військово-медичного клінічного центру Західного регіону, для подальшого використання документа для звільнення зі служби за станом здоров’я. Слідство встановило, що вона підробила документи для дев’ятьох військовослужбовців.

У суді обвинувачена свою вину визнала та уклала угоду з прокурором. Вона зобов’язалася співпрацювати зі слідством та викрити учасників схеми, які скористалися послугами для незаконного звільнення зі служби.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена є учасницею бойових дій та нагороджена військовими відзнаками.

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Суддя Степан Сас визнав Наталію Антошів винною у пособництві в ухиленні від військової служби та в підробленні офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 358 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців на два роки з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення. Вирок ще може бути оскаржений.