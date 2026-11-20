У Львові та області буде хмарно, прогнозують дощі та сніг

На вихідних, 21 та 22 листопада, у Львові та області буде зниження температури повітря, а протягом дня можливі дощі з мокрим снігом, а також сніг. Синоптики опублікували детальний прогноз.

«У вихідні Львівщина перебуватиме під впливом холодної повітряної маси, яка надходитиме з півночі та північного заходу. Очікується зміна фази опадів від дощу до мокрого снігу та снігу, що призведе до утворення снігового покриву в окремих районах області. На дорогах буде слизько, особливо зранку в неділю. Вітер південно-західний змінить напрямок на західний, поривчастого характеру, ймовірні слабкі хуртовини», – пишуть синоптики.

У суботу, 21 листопада, у Львові та області буде хмарно. Прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Вдень буде слабке налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вдень слабкі хуртовини. Температура повітря у області впродовж доби 3–8°С тепла, у Львові – від 4 до 6°С тепла.

У неділю, 22 листопада, у Львові та області протягом дня прогнозують дощі з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. Вдень температура повітря становитиме близько 4°С тепла, а вночі – близько 2°С тепла.

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