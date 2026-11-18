Адвоката Юрія Донця затримали у 2021 році на хабарі 100 тис. доларів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила новий вирок уродженцю Львівщини, адвокатові Юрію Донцю, якого разом зі спільником затримали за одержання 100 тис. доларів хабаря. Гроші призначалися для підкупу судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) для винесення необхідного рішення у справі про податковий спір. У червні 2026 року Юрія Донця звільнили від покарання через закінчення термінів давності. За новим вироком апеляційної палати, йому призначили реальний термін – п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у середу, 18 листопада, у САП, Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ВАКС від 11.06.2026 та ухвалила новий.

«Суд визнав адвоката винуватим у підбуренні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні САП.

За рішенням суду Юрія Донця взяли під варту в залі суду.

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Вирок АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений у касаційному порядку протягом трьох місяців.

Нагадаємо, у квітні 2021 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру двом адвокатам Юрію Донцю та Юрію Зонтову (братові ексголови Окружного адмінсуду Павла Вовка), яких викрили при отриманні 100 тис. доларів хабаря. За версією слідства, гроші мали передати судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) для винесення необхідного рішення у справі, що стосувалася спору між страховою компанією та податковою.

У червні 2026 року ВАКС визнав Донця винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі та трьох років позбавлення права займатися адвокатською діяльністю. Водночас судді звільнили Донця від покарання через закінчення строків давності.

Матеріали стосовно іншого фігуранта справи – адвоката Юрія Зонтова – виділені в окреме провадження, слідство в якому зупинено у зв’язку з його мобілізацією.