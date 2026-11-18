Підозрювану затримали в іншій області, де вона планувала переховуватися

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річній мешканці Києва, яку підозрюють у вбивстві на замовлення колишнього військовослужбовця ЗСУ. Про це у вівторок, 18 листопада, повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у липні-серпні 2026 року дівчина познайомилася в месенджері з невідомою людиною, яка запропонувала їй заробити гроші, отруївши військовослужбовця. Для організації злочину киянка надала куратору доступ до свого телеграм-акаунту. Від її імені він листувався з 32-річним громадянином Колумбії, який служив у ЗСУ за контрактом, термін якого вже завершився.

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Згодом за вказівкою куратора дівчина знайшла в одному з парків Оболонського району заздалегідь заховану пляшку з невідомою речовиною. Після цього вона зустрілася з колишнім військовим, і вони разом пішли до орендованої подобово квартири в Оболонському районі Києва. Під час розпивання алкоголю підозрювана додала речовину з пляшки до напою чоловіка. Після цього йому стало зле, він знепритомнів і згодом помер.

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За виконання замовлення дівчині обіцяли заплатити 1000 доларів. Щоб підтвердити куратору, що завдання виконане, вона зняла на мобільний телефон відео з чоловіком без ознак життя та надіслала його замовнику.

Після цього підозрювану затримали в іншій області, де вона планувала переховуватися. 7 листопада 19-річній киянці повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому на замовлення. Наразі дівчина перебуває під вартою без права внесення застави. У прокуратурі також зазначили, що раніше вона притягувалася до відповідальності за зберігання наркотиків.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Нацполіція розслідує 21 кримінальне провадження щодо отруєння 23 українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб. Усі вони померли. До злочинів причетні щонайменше семеро неповнолітніх, наймолодшій із яких було 14 років. Чотири справи вже передали до суду з обвинувальними актами. Також правоохоронці встановили чотирьох жінок, які фігурують у цих провадженнях і після отруєнь виїхали за межі України.