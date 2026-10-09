Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі

У Рівному 14-річна дівчина на замовлення російських спецслужб вбила 27-річного військовослужбовця. До цього вона також підпалила автомобіль іншого бійця ЗСУ. За вчинення цих злочинів їй обіцяли виїзд до Росії та 1 тис. доларів. Правоохоронці завершили розслідування та передали справу до суду. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Під час слідства з’ясували, що неповнолітня рівнянка у телеграмі познайомилася з чоловіком – громадянином Росії. Незнайомець втерся в довіру до дівчини, зізнавався у коханні та пропонував переїхати до нього в РФ. Через кілька тижнів онлайн-знайомий розповів про умови виїзду – неповнолітня має отруїти українського військовослужбовця. Таке завдання росіянин отримав і передав юначці від свого куратора з ФСБ. Про це повідомили в поліції Рівненської області у п’ятницю, 9 жовтня. Неповнолітня мала заманити жертву в готель та отруїти наркотичною речовиною (метадоном).

Свій план підлітка реалізувала 30 січня цього року. Вона прибула до орендованої квартири, де розлила заздалегідь підготовлений алкоголь у бокали та додала наркотик. Речовину вона отримала від замовників через логістичну компанію.

Згодом до помешкання прибув 27-річний військовослужбовець, з яким вона познайомилася у месенджері за 10 днів до злочину. Він випив напій та знепритомнів. Після цього, дівчина передзвонила по відеозв’язку до куратора та отримала наказ задушити військового. Унаслідок механічної асфіксії 27-річний чоловік помер. Працівники карного розшуку оперативно затримали зловмисницю.

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️Неповнолітній повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі. Також правоохоронці встановили особи куратора та організатора замовлення. Кримінальні провадження щодо них наразі перебувають у підслідності працівників СБУ.

Окрім того, слідчі з’ясували, що ця ж 14-річна дівчина на замовлення РФ 11 листопада 2025 року підпалила військовий автомобіль Opel Campo в Рівному. За це їй обіцяли 1 тис. доларів, однак грошей вона так і не отримала. За цим фактом порушили окреме провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисний підпал чужого майна. Матеріали цієї справи також направили до суду.

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