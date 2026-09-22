Росіяни обіцяли кілерці 10-40 тис. доларів та закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків

Контррозвідники Служби безпеки України затримали агентку ФСБ РФ, яка готувала вбивство російського опозиціонера в Києві. Зараз активіст очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій, а раніше – воював у лавах ЗСУ. Про це повідомили в пресцентрі СБУ у вівторок, 22 вересня.

За даними слідства, кілерка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля спортзалу, де чоловік працює тренером із кікбоксингу.

Співробітники СБУ затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості, щоб обрати позицію для замаху. Нею виявилася безробітна мешканка окупованого Мелітополя. За виконання замовлення росіяни обіцяли їй від 10 до 40 тис. доларів та гарантували закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків.

«Завербована агентка пройшла курс підготовки на базі місцевої «філії» ФСБ, де її навчали заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї. Після цього кілерку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва», – ідеться в повідомленні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У Києві підозрювана регулярно змінювала адреси готелів. Також, виходячи з номера, вона залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх у приміщенні.

Згодом агентка отримала від куратора з РФ координати схрону у лісопарковій зоні, де забрала пістолет Glock 17 із набоями.

1 вересня підозрювану затримали. Під час обшуку в готельному номері затриманої виявили вогнепальну зброю з 17 набоями та два мобільні телефони, які використовувалися для спілкування з куратором. Його особу вже встановила Служба безпеки.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають імені активіста щодо якого російська ФСБ готувала замах. Однак згадані факти з біографії можуть вказувати на Ахмада Ахмедова. 51-річний чоловік очолює Федерацію професійного кікбоксингу України К-1, а раніше був головним тренером збірної Дагестану з кікбоксингу.

Ахмад Ахмедов

З 2017 року Ахмедов мешкає в Україні. У 2022 році він вступив у територіальну оборону, став бійцем спецпідрозділу «Хорт», брав участь в обороні Києва. Згодом перейшов у Дагестанський добровольчий батальйон імені імама Шаміля, де став заступником командира та брав участь в обороні Бахмута.