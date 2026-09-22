Рятувальники попереджають туристів про зміну умов на маршрутах Чорногори

У вівторок вранці, 22 вересня, на горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря опустилася до -1°C. Рятувальники закликали туристів перед виходом у гори обов’язково перевіряти прогноз погоди.

Відео з засніженою вершиною Чорногірського хребта поділилися у ДСНС України в Івано-Франківській області. Гора Піп Іван має висоту 2022 м і є однією з найвищих вершин українських Карпат. Тут також працює обсерваторія «Білий Слон».

«Сніг тонко вкрив вершини, припорошив гойдалку біля високогірного поста, ліг біля каплички й на кам’янистих схилах. У горах осінь може змінитися зимою буквально за одну мить», – зазначили в ДСНС.

Станом на 8:00 на горі Піп Іван було хмарно, а температура повітря опустилася до -1°C. У 2025 році перший сніг покрив одну з найвищих вершин Українських Карпат на День Незалежності, 24 серпня.

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Рятувальники попереджають туристів про зміну умов на маршрутах Чорногори – слизьке каміння, холод, вологу і туман, та закликають брати теплий одяг і водонепроникне взуття.

Нагадаємо, 20 вересня в Івано-Франківську зафіксували температурний рекорд, стовпчики термометрів піднялися до +28,6⁰ С.