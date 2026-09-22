Сили оборони завдали удару по НПЗ в Уфі та Самарі
Об'єкти розташовані на відстані 910 та 1300 км від держкордону Україну
До теми
21 вересня та у ніч на 22 вересня Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи в Уфі та Самарі. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
21 вересня в столиці російського Башкортостану Уфі безпілотники атакували нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ». У Генштабі підтвердили пожежу на підприємстві.
Потужність переробки «Башнєфть-УНПЗ» становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.
Також у Самарі Самарської області РФ уражень зазнав Куйбишевський нафтопереробний завод. Операцію провели підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій спільно із СБС та ГУР.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Куйбишевський НПЗ входить до структури «Роснєфті» й переробляє близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод є одним із ключових постачальників пального в центральних регіонах Росії. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти.
«Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.», – додали в Генштабі.
Моніторингові канали зауважують, що впродовж 20-22 вересня під ударами Сил оборони опинилися одні з найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Ідеться про Московський НПЗ, «Башнефть-УНПЗ» та Куйбишевський НПЗ. За даними агентства Reuters, внаслідок атаки українських безпілотників Московський НПЗ припинив переробку сирої нафти.