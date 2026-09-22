Радник ОП висловив бажання доєднатись до команди підсанкційного мільярдера Турлова

Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк погодився долучитися до команди мільярдера російського походження Тимура Турлова, який претендує на пост президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). Про це політик повідомив в іксі 21 вересня.

У своєму дописі Турлов заявив, що Україна є однією з найсильніших шахових держав, яка дала світові ціле покоління видатних шахістів і тренерів. Він також запросив Україну приєднатися до його команди та висунути свого представника на посаду віцепрезидента ФІДЕ, запропонувавши місце Подоляку.

«Михайле Подоляк, з огляду на нашу нещодавню розмову, я хотів би особисто попросити вас розглянути цю пропозицію та допомогти втілити в життя представництво України у керівництві ФІДЕ», – написав російський бізнесмен.

У коментарях до допису Михайло Подоляк висловив зацікавленість у посаді та своє бажання доєднатись до команди Турлова.

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«Я дуже зацікавлений у тому, щоб міжнародні федерації залишили позаду інтриги та політику. (...) Крім того, я глибоко переконаний у тому, що Україна має відігравати набагато значнішу роль у світовому спорті – щоб її голос лунав регулярно, розсудливо та голосно. Я підтримую ваше реформаторське бачення і готовий особисто приєднатися до нової команди ФІДЕ», – написав радник Офісу президента.

Хто такий Тимур Турлов?

Тимур Турлов – 38-річний казахстанський мільярдер з російським корінням, засновник фінтех-групи Freedom Holding. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він відмовився від російського громадянства та отримав громадянство Казахстану. У жовтні 2022 року РНБО наклала санкції на Турлова та українського брокера «Фрідом Фінанс Україна», повідомляв Forbes Ukraine.

Статки Турлова оцінюються у 5,2 млрд доларів, за даними останнього рейтингу 75 найбагатших бізнесменів Казахстану від журналу Forbes за травень 2026 року. Свої статки мільярдер заробив на тому, що допомагав фізособам у пострадянських країнах, передусім в Росії та Казахстані, торгувати цінними паперами на світових біржах.

У 2023 році Турлов також очолив Федерацію шахів Казахстану.