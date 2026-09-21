Зліва - Діана Ткачик, посередині - Марія Гашпар, справа - Милана Білинець

Троє 14-річних спортсменок Славської громади отримали грошову винагороду в рамках пілотного проєкту «GORO Сходження». Отримані гроші переможці зможуть спрямувати на участь у спортивних змаганнях, екіпірування чи інші потреби, які потрібні для спортивного розвитку.

Програма «GORO Сходження» – ініціатива GORO Mountain Resort, спрямована на підтримку юних спортсменів та розвиток Славської громади. Участь у пілотному проєкті могли взяти діти та молодь віком від 10 до 18 років, які регулярно тренуються та беруть участь у спортивних змаганнях. Серед основних критеріїв відбору – підтверджені спортивні результати, системна підготовка та потенціал для подальшого професійного розвитку.

За підсумками конкурсу комісія мала обрати трьох переможців. Заявки учасників оцінювали фахівці зі спорту та представники GORO: помічник головного тренера національної збірної України з футболу Володимир Єзерський, професійний тенісист Сергій Стаховський, директор з розвитку GORO Ростислав Михальчук та керівник гірськолижної інфраструктури GORO Андрій Дьомін.

«У кожної з цих спортсменок свій шлях і своя наступна вершина. Для однієї це чемпіонат Європи, для іншої – перемога в чемпіонаті України чи виконання спортивного нормативу. Завдання GORO – дати їм ресурс, який допоможе зосередитися на розвитку й зробити наступний крок у спорті», – розповів Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

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За результатами конкурсу перемогу здобули 14-річні спортсменки: Милана Білинець, яка займається тхеквондо, Діана Ткачик, яка виступає у чемпіонаті України з футболу в різних вікових категоріях, та Марія Гашпар – членкиня збірної України з гірськолижного спорту

«У юному віці прогрес у спорті залежить не лише від таланту та праці, а й від доступу до змагань, якісних тренувань і належного екіпірування. Це дуже практичні речі, але саме вони часто визначають, наскільки швидко спортсмен може розвиватися. Важливо, що програма закриває саме такі реальні потреби», – додав професійний тенісист, Сергій Стаховський.

Троє спортсменок отримали загалом 750 тис. грн фінансової підтримки. Гроші вони зможуть використати для участі у змаганнях і тренувальних зборах, купівлі спортивного екіпірування та інших потреб, пов’язаних із професійним розвитком. Нова програма доповнила чинну у Славській громаді Програму розвитку обдарованості. У 2025 році в її межах дітям і молоді виплатили 1,2 млн грн грошових винагород. Із цієї суми 225 тис. грн отримали молоді спортсмени. У GORO планують надалі розширювати програму, щоб фінансову підтримку могли отримати більше спортсменів.

Додамо, 14-річна Милана Білинець родом із села Волосянка. Дівчина займається тхеквондо і посідала призові місця на міжнародних змаганнях (золото на Bosnia Open і Riga Open, срібло на Bulgaria Open та бронзу на Austria Open). В Україні вона здобула перемогу в Чемпіонаті України серед ДЮСШ, Кубку Президента ВТФ, Кубку гетьмана та інших змаганнях. Цьогоріч спортсменка стала чемпіонкою України одразу у двох вагових категоріях. За кілька днів до оголошення результатів програми «GORO.Сходження» вона також здобула золото на чемпіонаті України серед кадетів. Милана перша спортсменка зі Стрийського району та Славської громади, яка досягла такого результату в цьому виді спорту.

Ще одна переможниця проєкту, 14-річна Діана Ткачик з села Нижня Рожанка. Дівчина поєднує виступи у футболі та футзалі. Діана виступає у чемпіонаті України з футболу в різних вікових категоріях, а у сезоні 2025/2026 років вона стала срібною призеркою чемпіонату України з футзалу та допомогла своїй команді вийти до Вищої ліги чемпіонату України.

Серед тих, хто здобув перемогу у пілотному проєкті «GORO Сходження», – 14-річна Марія Гашпар з селища Славсько. Спортсменка є вихованкою Славської СДЮСШОР та членкинею збірної України з гірськолижного спорту. Вона здобула золото чемпіонату України у слаломі та слаломі-гіганті, а також перемогла на всеукраїнських змаганнях і на чемпіонаті Львівської області.