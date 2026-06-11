Заборона діятиме до червня 2029 року

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР) через її діяльність на окупованих українських територіях. Заборона діятиме до червня 2029 року. Про це 10 червня повідомили на офіційному сайті міжнародної федерації.

Там зазначили, що рішення ухвалили через невиконання російською стороною вимог Спортивного арбітражного суду (CAS). Раніше суд зобов’язав ФШР припинити будь-яку діяльність на ТОТ України та надав на виконання цього рішення 90 днів. Відведений термін завершився 9 червня, однак російська федерація не виконала вимоги.

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Водночас у ФІДЕ зауважили, що санкції стосуються лише Федерації шахів РФ й не обмежують участь окремих шахістів у міжнародних турнірах.

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Нагадаємо, у червні 2024 року ФШР відсторонили на два роки від усіх змагань під егідою ФІДЕ за порушення хартії та етично-дисциплінарного кодексу організації через організацію турнірів. Підставою стало проведення шахових змагань на окупованих українських територіях.

Через три місяці в Росії подали апеляцію на це рішення та виграли суд. У результаті Федерацію шахів Росії лише оштрафували на 45 тис. євро.

Своєю чергою Українська федерація шахів також звернулася до Спортивного арбітражного суду, вважаючи призначене покарання недостатнім. Після апеляції України в Лозанні, CAS визнав грошовий штраф недостатнім.

Раніше ZAXID.NET писав, що з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської збройної агресії загинуло 500 українських спортсменів і тренерів, зокрема й 21 шахіст. Ще двоє шахістів вважаються зниклими безвісти.