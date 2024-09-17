Україна закликає FIDE не дозволяти росіянам та білорусам виступати під своїми прапорами

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та президент Федерації шахів України Олександр Камишін підписали лист до Міжнародної шахової федерації (FIDE). Вони закликають продовжити відсторонення та не відновлювати права російських й білоруських шахових федерацій. Про це йдеться у повідомленні МЗС, опублікованому у вівторок, 17 вересня.

У листі зазначається, що Росія десять років тому розпочала війну проти України. А також повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, співучасницею якого є Білорусь. Українські посадовці наголосили, що це стало «найкривавішою війною в Європі з часів Другої світової війни».

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської збройної агресії загинуло 500 спортсменів і тренерів, зокрема й 21 шахіст. Ще двоє шахістів вважаються зниклими безвісти. Українські посадовці наголосили, що російські та білоруські спортсмени та організації є інструментом державної політики цих країн.

«Україна наполягає, що спортсмени з Росії та Білорусі мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі. Поки російські війська за підтримки Білорусі ведуть жорстоку війну проти українського народу, заборона на участь російських та білоруських спортсменів повинна зберігатися. Україна закликає FIDE продовжити відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у понеділок, 9 вересня, радник президента зі стратегічних галузей Олександр Камишін повідомив, що Генеральна асамблея міжнародної федерації з шахів ФІДЕ планує розгляд скасування санкцій проти білоруських та російських шахістів.