Артем Сачук пішов у військо добровольцем від початку повномасштабного вторгнення

Загинув віце-президент Федерації шахів України, лейтенант Артем Сачук. Першим про це повідомив спортивний сайт Tribuna, згодом інформацію підтвердив колега Артема, член виконкому Федерації Дмитро Горощенко. Обставин загибелі військовослужбовця поки не повідомляють.

«На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук – відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віце-президент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань», – повідомили згодом у Федерації шахів України.

38-річний Артем Сачук – віце-президент федерації шахів України, кандидат в майстри спорту з шахів. Родом із Житомира. До початку повномасштабної війни працював проектним менеджером в офісі реформ Кабінету міністрів та мав власний бізнес, раніше очолював Агенцію регіонального розвитку Житомирської області. Але як тільки росіяни відкрито напали на Україну, Артем відразу зголосився у ЗСУ добровольцем. За цей час був командиром взводу-викладачем, зампотех ЗМР, ТВО командира роти, зампотех БТГр та ТВО начальника служби РАО.

7 квітня 2023 року Артема Сачук президент України нагородив медаллю «За військову службу Україні» за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

У понеділок, 27 листопада, Артему мало б виповнитися 39 років.