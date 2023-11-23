На війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк

На Донеччині в боях за Україну загинув чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. Про це 23 листопада повідомив комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Сергій Лисюк підірвався на міні ще 12 листопада під час виконання бойового завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу. Спортсмену ампутували ногу, але врятувати життя не вдалося. Лікарі Дніпра близько 10 днів боролися за життя військового. Сергій помер 22 листопада. Чоловік був одружений, виховував сина.

Сергій Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу з кікбоксингу. Він також працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

Напередодні повномасштабної війни з РФ, у грудні 2021 року, Сергій Лисюк взяв участь у благодійному проекті «Марафон у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти», де учасники долали дистанцію у селищі Нью-Йорк Донецької області, яке розташовується неподалік лінії фронту. А після вторгнення Росії у лютому 2022 року спортсмен вирушив на фронт у складі ТрО.