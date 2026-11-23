Фрідріх Мерц вважає, що Україні варто було надали членство у НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Україна має отримати членство в НАТО. Він також назвав помилкою відмову Україні у вступі до Альянсу на Бухарестському саміті 2008 року. Про це канцлер Німеччини сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні у понеділок, 23 листопада, передає «Радіо Свобода».

Фрідріх Мерц висловив думку, що якби Україна була членом НАТО, Росія не розпочала б проти неї війну.

«Я думаю, що сьогодні, озираючись назад, ми всі усвідомлюємо помилку. Те, що на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році країни-члени не прийняли американську пропозицію прийняти Україну до НАТО. Якби Україна стала членом НАТО, цієї війни, можливо, ймовірно, вдалося б уникнути», – сказав Фрідріх Мерц.

Також канцлер Німеччини підтримав президента Франції Емманюеля Макрона, який на зустрічі «Коаліції охочих» заявив про необхідність повернутися до обговорення членства України в НАТО. Фрідріх Мерц наголосив на необхідності надати Україні сильні гарантії безпеки, що діятимуть після завершення російсько-української війни. Зокрема, на думку Мерца, це мають бути гарантії за зразком статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону країн-союзників.

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Нагадаємо, 19 листопада спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося переконати Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.