Мюнхен продовжує щомісяця приймати близько 200 нових біженців

У Мюнхені колишні офісні приміщення, де розміщувався адміністративний персонал німецького автоконцерну BMW, тимчасово переобладнають під житлові приміщення. Там планують розмістити до 1200 біженців, здебільшого з України. Про це 23 листопада повідомив німецький телеканал Welt.

Міська влада орендувала приблизно третину колишнього комплексу BMW, розташованого за адресою Лаухштедтерштрассе, 5–11, у північній частині Мюнхена.

За даними медіа, договір оренди уклали на п’ять років. Заселення розпочнеться 16 грудня, а на першому етапі будівля зможе прийняти до 600 людей.

За інформацією міської влади, Мюнхен продовжує щомісяця приймати близько 200 нових біженців. Водночас тільки цього року було ліквідовано близько 1600 місць через закриття так званих тимчасових пунктів розміщення, наприклад, на вулицях Ганзаштрассе та Гундерманнштрассе.

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Офісні приміщення звільнилися після того, як BMW на початку 2025 року залишила територію площею в кілька десятків тисяч квадратних метрів. Спочатку на цьому місці планували збудувати новий комплекс з офісами, готелем і торговельними приміщеннями. Проте через зміну ситуації на ринку та зростання вартості фінансування від реалізації проєкту відмовилися, зауважує Welt.

У переобладнаній будівлі облаштували спальні зони, відокремлені дерев’яними стінами та перегородками. Висота деяких конструкцій становить лише 1,60 метра. Передбачені як одномісні, так і сімейні кімнати, спільні кухні, дитячі ігрові та спортивні майданчики. Душові облаштували в спеціальних контейнерах на території автостоянки. Водночас інформації про точну вартість оренди приміщень і загальні витрати на їхнє переобладнання поки немає.

Ще один центр розміщення на 600 осіб планують відкрити на Моосахерштрассе, 51. Очікується, що він запрацює наприкінці 2027 року.

Утім, як повідомляє видання TZ, плани щодо облаштування цього об’єкта викликали невдоволення місцевих жителів. З літа 2026 року вони висловлюють занепокоєння масштабами майбутнього центру та можливим додатковим навантаженням на школи й дитячі садки, які вже переповнені. Також мешканці критикують міську владу за те, що інформацію про будівництво їм надали із запізненням.

Після додаткової перевірки місто переглянуло плани та скоротило передбачену місткість центру з 800 до 600 людей.