Загальна кількість українців із тимчасовим захистом досягла рекордних 4,43 ммлн

Польща залишається однією з країн ЄС, де проживає найбільше українців, однак кількість людей, які отримують там тимчасовий захист, зменшується. Водночас загалом у Євросоюзі цей показник зростає: найбільше українців прийняла Чехія.

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі продовжує скорочуватися. За даними польського видання Rzесzроsроlіtа, за рік їх стало менше приблизно на 150 тисяч – із 1,008 млн до 859 тисяч людей. Це майже 15% від попереднього показника, пише Маmbіsnеs.рl.

Ще помітніше скорочення порівняно з вереснем 2022 року, коли в Польщі було зареєстровано близько 1,371 млн українців із таким статусом. Відтоді їхня кількість зменшилася більш ніж на пів мільйона, або майже на 40%.

Ці цифри стосуються саме людей із тимчасовим захистом, а не всіх українців, які проживають у Польщі. За оцінками польської статистичної служби, наприкінці 2025 року в країні перебувало близько 1,7 млн громадян України. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі в серпні 2026 року оцінювало їхню кількість у 1,8–1,9 млн.

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На відміну від Польщі, у ЄС загалом кількість українців під тимчасовим захистом зростає. За даними Євростату, наприкінці серпня 2026 року в країнах Євросоюзу перебували 4,43 млн громадян України. Це найвищий показник за весь час спостережень. Роком раніше таких людей було близько 4,25 млн, а наприкінці серпня 2024 року – 4,16 млн.

Найбільше українців із тимчасовим захистом проживало в таких країнах:

Німеччина – 1,29 млн;

Польща – 939,4 тис.;

Чехія – 398,4 тис.

Протягом місяця найбільше зростання кількості українців зафіксували в Німеччині, Румунії та Чехії. Натомість найбільше скорочення відбулося в Польщі, Фінляндії та Франції.

Якщо враховувати не абсолютну кількість людей, а співвідношення із чисельністю місцевого населення, то лідером серед країн Європи є Чехія. За даними Євростату, на кожну тисячу жителів Чехії припадає 36,5 українця зі статусом тимчасового захисту. У Словаччині цей показник становить 27,7, на Кіпрі – 27. Середній показник для Євросоюзу – 9,8 людини на тисячу жителів.

У Польщі кількість українців із таким статусом на тисячу населення скоротилася з 27,3 у серпні 2025 року до 25,9 у серпні 2026-го. Для порівняння, у вересні 2022 року цей показник сягав 37 людей.

Українці становлять понад 98,5% усіх людей, які користуються механізмом тимчасового захисту в Євросоюзі. Серед них 43,6% – дорослі жінки, 27,3% – чоловіки, а 29,1% – діти.

Тимчасовий захист – це спеціальний механізм ЄС, який дає змогу забезпечити легальне перебування та інші права людям, які вимушено залишили свої країни через масове переміщення населення.

У червні 2025 року ЄС ухвалив рішення продовжити дію тимчасового захисту для українців щонайменше до березня 2027 року.