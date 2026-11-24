Зруйноване приміщення у Сарненському районі

У вівторок, 24 листопада, російські війська атакували цивільне підприємство у Сарненському районі. За попередніми даними, люди не постраждали. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Цивільне підприємство стало ціллю ворога під час чергової атаки на Сарненщину. Відбулося загоряння одного з приміщень. Рятувальники та інші служби – вже на місці», – зазначив Олександр Коваль.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку Сарн о 14:21. Загалом протягом дня повітряну тривогу в Сарненському районі оголошували вже шість разів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, вранці 24 листопада через російський обстріл низка населених пунктів на півночі Рівненщини залишилася без електропостачання. Енергетики оперативно ліквідували знеструмлення. Водночас в області продовжує діяти графік погодинних відключень світла.