Графік погодинних відключень світла у Рівному та Рівненській області
Актуальний графік відключень електроенергії на 23-24 травня
У Рівному та Рівненській області 23-24 травня діятиме графік погодинних відключень світла. Постачання електроенергії планують обмежити щодня орієнтовно на три-чотири години. Про це повідомив голова Рівненська ОВА Олександр Коваль.
«Графіки можуть змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів диспетчерським центром Укренерго», – зазначив Олександр Коваль.
Графік погодинних відключень у Рівному опублікували на офіційному сайті ПрАТ «Рівнеобленерго».
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Ознайомитися із графіками знеструмлень у Рівненській області можна на сайті ПрАТ «Рівнеобленерго».
Додамо, що цьогоріч в Україні з травня відновили графік погодинних відключень світла для побутових і промислових споживачів після російських атак дронами та ракетами по українській енергосистемі.
Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».