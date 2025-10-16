За розпорядженням НЕК «Укренерго» у четвер, 16 жовтня, з 16:00 у Рівному та області можуть тимчасово обмежити постачання електроенергії для промислових споживачів. Для місцевих жителів знеструмлень поки не вводять, проте людей закликають ощадливо споживати електрику.

Як повідомило 16 жовтня ПрАТ «Рівнеобленерго», з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України, зокрема на Рівненщині, можливе обмеження електропостачання для промислових споживачів. Водночас для місцевих жителів графіків знеструмлень наразі не вводять.

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї сьогоднішньої доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно», – звертаються рівненські енергетики.

Де дізнатися групу відключень у Рівному та області

У разі аварійних відключень мешканці Рівного та Рівненської області можуть дізнатися детальнішу інформацію на сайті ПрАТ «Рівнеобленерго» або у чатботах у вайбері та телеграмі. Для цього необхідно лише вказати свою адресу.

Додамо, що з початку жовтня 2025 року російські окупанти поновили тактику атак на електроенергетичну систему України. Окупанти концентрують масовані удари на одній з областей України, особливо в прифронтових регіонах. Енергетики зауважують, що ремонт деяких пошкоджень, зокрема ключового обладнання електростанцій та підстанцій, може тривати місяцями чи навіть роками.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.