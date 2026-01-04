Безпілотники атакували завод «Енергія» у Єльці Липецької області

У неділю, 4 січня, безпілотники атакували завод «Енергія» у Єльці Липецької області, після атаки там спалахнула пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що ввечері 4 січня у Єльці пролунали вибухи на тлі атаки БпЛА. Біля цехів АТ «Енергія» мешканці помітили стовпи диму. Влучання по території заводу підтвердив OSINT-аналіз каналу ASTRA.

Завод спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукцію широко використовують у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс. Російські телеграм-канали пишуть, що підприємство стабільно утримує провідні позиції щодо розробки та виробництва хімічних джерел струму на вітчизняному та зовнішніх ринках.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сили оборони завдали ударів по низці стратегічних цілей у Росії, зокрема, по НПЗ в Туапсе, нафтогазовому терміналу «Таманьнєфтєгаз», розташованих в Краснодарському краї, нафтобазі «Темп» у Ярославській області, а також по пункту базування катерів біля Оленівки і складах боєприпасів на Донеччині на тимчасово окупованих територіях.