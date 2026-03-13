У Хмельницькому між місцевими мешканцями та патрульними сталася сутичка. За словами очевидців, які опублікували відео інциденту, причиною конфлікту став приїзд дев’яти екіпажів поліції для затримання одного чоловіка. Водночас в управлінні патрульної поліції повідомили ZAXID.NET 13 березня, що хмельничанин порушив правила мобілізаційного обліку, тому інспектори допомогли ТЦК його затримати.

Відео інциденту опублікували 5 березня на інстаграм-сторінках «rozgin.ua» та «khmlv». На кадрах видно, як кілька екіпажів патрульної поліції зупинилися на території житлового комплексу, після чого правоохоронці оточили чоловіка, щоб затримати.

За інформацією очевидців, на місці події було девʼять екіпажів поліції, а це щонайменше 18 працівників. Затримання супроводжувалося невдоволенням людей, які чинили опір і кричали: «Ганьба».

В управлінні патрульної поліції у Хмельницькій області повідомили ZAXID.NET, що подія сталася 4 березня о 15:41 на Львівському шосе, 18. За даними поліції, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про можливе порушення законодавства у сфері військового обліку та мобілізаційної підготовки.

Під час реагування поліцейські затримали ймовірного порушника. Адміністративні матеріали щодо нього не складали, оскільки порушення мобілізаційного обліку належать до компетенції ТЦК, додали в поліції.

Також у відомстві повідомили, що працівники ТЦК перебували на місці події, однак безпосередньої участі в затриманні не брали.

У відповіді на запит поліцейські зазначили, що не мають інформації про подальший статус та місце перебування чоловіка. Згідно з вимогами КУпАП, термін адміністративного затримання не може перевищувати трьох годин, тому станом на момент підготовки відповіді така інформація в управлінні патрульної поліції була відсутня.