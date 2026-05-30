Костянтин Кордонський обійняв посаду заступника голови ОВА після року роботи в Хмельницькій райдержадміністрації

У суботу, 30 травня, Кабінет міністрів України призначив на посаду заступника голови Хмельницької ОВА Костянтина Кордонського, який працював головою Хмельницької райдержадміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено призначення Кордонського Костянтина Вікторовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації», – повідомив Мельничук.

Зазначимо, з травня 2024 року посаду голови Хмельницької ОВА обіймає Сергій Тюрін. На своїх сторінках у соцмережах ні він, ні Костянтин Кордонський призначення не коментували.

Костянтин Кордонський разом із головою Хмельницької ОВА Сергієм Тюріним

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що відомо про нового заступника голови Хмельницької ОВА

38-річний Костянтин Кордонський був очільником Хмельницької РДА з 15 березня 2025 року. Тоді на посаду його призначив президент України Володимир Зеленський. До того Кордонський тимчасово виконував обов’язки директора Хмельницького обласного центру підготовки населення до національного спротиву.

З 2022 року є засновником та головою благодійного фонду «Віра Нації». З травня по листопад 2023 року Костянтин Кордонський служив у ЗСУ. У 2023 році отримав президентську відзнаку «За оборону України» та нагрудний знак від ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного «За сприяння війську».

До призначення на посаду Костянтин Кордонський був зареєстрований ФОПом, основний вид діяльності – роздрібна торгівля текстильними виробами, одягом та взуттям.

Згідно з декларацією, поданою до НАЗК у березні 2026 року, у 2025 році дохід Костянтина Кордонського склав понад 3,5 млн грн. До слова, у декларації за 2024 рік він вказав дохід на рівні 8,8 млн грн. Його дружина, Юлія Кордонська, у 2025 році заробила понад 3,5 млн грн, тоді як у 2024 році її дохід склав 4,7 млн грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У декларації за 2025 рік також вказано, що подружжя володіє житловим будинком та земельною ділянкою у селі Лісові Гринівці на околиці Хмельницького. Крім того, Юлія Кордонська має частки у володінні земельною ділянкою у 2,7 га в селі Стуфчинці та приміщеннями на 1853 м² у Хмельницькому.

За даними декларації, у лютому 2025 року Костянтин Кордонський за 750 тис. грн придбав автомобіль Audi Q7 2016 року випуску. Роком раніше він декларував Volkswagen Touareg 2020 року випуску. Дружина посадовця має авто Volkswagen Touareg 2010 року випуску та Volkswagen Passat 2015 року випуску.

Серед грошових активів у декларації Костянтина Кордонського вказані 58 тис. доларів та 600 тис. грн готівкою, а також трохи більше ніж 12 тис. грн та 32 долари на банківських рахунках.