Костянтин Кордонський очолив Хмельницьку РДА

У суботу, 15 березня, президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Хмельницької РДА. Ним став Костянтин Кордонський. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Офісу президента.

До призначення на посаду голови Хмельницької РДА Костянтин Кордонський тимчасово виконував обов’язки директора Хмельницького обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Він також є співзасновником Благодійного фонду «Віра нації».

Згідно з декларацією, яку Костянтин Кордонський подав до НАЗК, у 2024 році його доходи становили 8,8 млн грн – більшість від підприємницької діяльності (5,3 млн грн) та від продажу нерухомості (3,3 млн грн). Він зареєстрований ФОПом, основний вид діяльності – роздрібна торгівля текстильними виробами, одягом та взуттям. Дружина посадовця Юлія Кордонська торік заробила 4,7 млн грн від підприємницької діяльності. Загальний річний дохід подружжя становить 13,5 млн грн.

У 2024 році Юлія Кордонська стала власницею ділянки та житлового будинку у селі Лісові Гринівці біля Хмельницького загальною площею 138,7 м2, окрім цього їй також належить офісне приміщення (98,8 м2) у Хмельницькому.

Костянтин Кордонський є власником авто Volkswagen Touareg (2020 року випуску), а його дружині належить Volkswagen Passat (2015 року випуску).