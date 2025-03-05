Президент призначив Павла Грабського головою Львівської РДА
Злет кар’єри Павла Грабського стався у 2021 році, до цього він працював охоронцем нічного клубу, тренером чи взагалі був безробітним
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Павла Грабського головою Львівської РДА. Відповідний документ оприлюднили на сайті Офісу президента у середу, 5 березня. Зазначимо, що з часу, коли уряд погодив кандидатуру Грабського, до моменту його призначення минуло сім місяців.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що кандидатуру Павла Грабського на посаду голови Львівської районної державної адміністрації у серпні схвалив Кабінет міністрів України.
Що відомо про Павла Грабського?
Згідно з офіційною біографією, 32-річний Павло Грабський навчався у «Львівській політехніці» на філології, протягом 2018-2019 років працював у компанії DELL, протягом 2013-2018 років був безробітним, а до цього із 2007 по 2010 роки періодично (кілька місяців) працював підсобним робітником на цегельному заводі.
У 2020 році він був кандидатом на посаду голови Хирівської ОТГ, але програв вибори. У 2020 році також брав участь у проєкті Starlightmedia «Нові лідери», де увійшов у Топ-100. На сайті ініціативи «Нові лідери» вказано, що у 2011-2012 роках Павло Грабський був вантажником на меблевій фабриці, у 2012-2013 роках працював охоронцем львівського нічного клубу «Шоколад», а у 2014-2015 роках був тренером тренажерного залу в «Інтерспорті». Ці місця праці не вказані у його офіційній біографії. З червня 2014 року по лютий 2015 років Павло Грабський отримував допомогу по безробіттю, невідомо, чи у вказаний час він працював тренером. Також на момент участі у проєкті «Нові лідери» очолював Львівську міську ГО «Батьківщина Молода» – молодіжне крило партії Юлії Тимошенко.
Злет кар’єри Павла Грабського стався у 2021 році, коли його призначили заступником голови Самбірської РДА, а у 2023 році він обійняв посаду першого заступника голови цієї РДА.
Згідно з декларацією Павла Грабського на сайті НАЗК, у 2023 році він отримав 322 тис. грн зарплати у Самбірській РДА. Його дружина Олеся Грабська є ФОПом та займається торгівлею, декларуючи 5 млн грн річного заробітку. У 2023 році Олеся Грабська купила авто Volkswagen Tiguan (2017 р. в.), задекларованою вартістю 484 тис. грн, а Павлу Грабському із 2021 року належить квартира у селі Оброшине (43 м2).
Нагадаємо, що 39-річна Христина Замула очолювала Львівську РДА із 2021 по 2024 рік. У березні 2024 року президент звільнив її з посади й через кілька днів Замула стала заступницею голови ЛОВА.