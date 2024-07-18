Христина Замула зараз є заступницею голови Львівської ОВА

Христина Замула оприлюднила декларацію про свої доходи за 2023 рік, коли вона очолювала Львівську районну державну адміністрацію. Зараз ексочільниця РДА є заступницею голови ЛОВА Максима Козицького.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Христина Замула отримала 547 тис. грн зарплати у Львівській районній державній адміністрації. Це єдиний дохід посадовиці. Із заощаджень (грошових активів) Замула вказала 190 тис. грн готівкою та понад 60 тис. грн на банківському рахунку.

Посадовиця має три автомобіля: Volkswagen Golf (2010 р.в.), Opel Vivaro (2013 р. в.) та Nissan Qashqai (2021 р. в.). Задекларована вартість останнього авто становить 780 тис. грн, у декларації Христини Замули вказаний непогашений кредит на це авто.

Із нерухомості Христина Замула вказала квартиру у Львові (29,8 м2), а також право користуватись батьківським будинком (79 м2) у селі неподалік Кам’янки-Бузької. Протягом останніх років посадовиця не купувала нової нерухомості.

39-річна Христина Замула очолював Львівську РДА із 2021 по 2024 рік. У березні 2024 року президент звільнив її з посади і через кілька днів Замула стала заступницею голови ЛОВА. До призначення головою Львівської РДА Христина Замула очолювана Кам’янка-Бузьку РДА. Вона є донькою Петра Замули, який очолював Кам’янка-Бузьку РДА у 2010-2014 роках і був звільнений з посади після перемоги Революції Гідності у березні 2019 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.