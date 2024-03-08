Христина Замула упродовж трьох років очолювала Львівську РДА

Кабінет міністрів погодив звільнення з посади голови Львівської РДА Христини Замули та призначення її заступницею голови Львівської ОВА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідно до рішення уряду, погоджено звільнення 39-річної Христини Замули з посади голови Львівської районної військової адміністрації, яку вона обіймала з лютого 2021 року. Також погоджено призначення її на нову посаду – заступниці голови Львівської ОВА.

До призначення головою Львівської РДА Христина Замула трохи більше двох років очолювана Кам’янка-Бузьку РДА. Вона є донькою 68-річного Петра Замули, який очолював Кам’янка-Бузьку РДА у 2010-2014 рр. і був звільнений з посади в.о. президента Олександром Турчиновим після перемоги Революції Гідності у березні 2019 року.