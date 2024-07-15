Голова Золочівської РДА Василь Маркевич подав декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Золочівської районної державної адміністрації (РДА) Львівщини Василь Маркевич оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Василь Маркевич отримав 600 тис. грн зарплати у Золочівській РДА, а його дружина Наталія вказала 10 тис. грн допомоги при народженні дитини. Подружжя зберігає свої заощадження (грошові активи) готівкою: 24 тис. доларів, 10 тис. євро та 190 тис. грн.
Посадовець є власником житлового будинку (174 м2) та двох земельних ділянок у Золочеві. Наталія Маркевич декларує одну земельну ділянку в області. Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна та немає у власності чи користуванні авто.
42-річний Василь Маркевич очолює Золочівську РДА із 2019 року. Він прийшов до влади з бізнесу, зокрема працював у ТзОВ «Д-Мікс Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для тварин, а також був керівником Золочівського районного управління юстиції.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.