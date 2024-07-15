Голова Золочівської РДА Василь Маркевич

Голова Золочівської районної державної адміністрації (РДА) Львівщини Василь Маркевич оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Василь Маркевич отримав 600 тис. грн зарплати у Золочівській РДА, а його дружина Наталія вказала 10 тис. грн допомоги при народженні дитини. Подружжя зберігає свої заощадження (грошові активи) готівкою: 24 тис. доларів, 10 тис. євро та 190 тис. грн.

Посадовець є власником житлового будинку (174 м2) та двох земельних ділянок у Золочеві. Наталія Маркевич декларує одну земельну ділянку в області. Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна та немає у власності чи користуванні авто.

42-річний Василь Маркевич очолює Золочівську РДА із 2019 року. Він прийшов до влади з бізнесу, зокрема працював у ТзОВ «Д-Мікс Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для тварин, а також був керівником Золочівського районного управління юстиції.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.