Прикордонника затримали на гарячому після одержання грошей

Співробітники СБУ та ДБР затримали прикордонника відділу прикордонного контролю «Краківець» на Львівщині Богдана Зінька, який, за версією слідства, організував канал для ухилянтів. За виїзд одного військовозобов’язаного прикордонник брав 30 тис. доларів.

Як повідомили у п’ятницю, 27 березня, у СБУ та ДБР Львівщини, головний сержант прикордонної служби за хабарі допомагав ухилянтам втекти з України. Вартість таких послуг становила 30 тис. доларів з клієнта.

«Встановлено, що зловмисник обіцяв клієнту безперешкодний виїзд до країн ЄС через один із пунктів пропуску на Львівщині. Для цього він повинен був не вносити його дані до автоматизованої системи контролю перетину державного кордону», – розповіли в СБУ.

Затримання відублося в одному з львівських кафе

Прикордонника затримали після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Слідчі повідомили йому про підозру в незаконному переправленні через кордон (за ч. 3 ст. 332 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про головного сержанта відділу «Краківець» Богдана Зінька. Джерела ZAXID.NET також підтвердили ці дані. За даними Глаголи, у затриманого вилучили 30 тис. доларів, з яких лише 600 були справжніми, решту – імітаційні купюри. Як видно з оприлюднених фото, затримання відбулося в кафе поблизу Високого замку у Львові.

Слідство встановлює інших причетних до схеми.