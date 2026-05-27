США в ООН не засудили російські погрози посольствам в Україні
Водночас генсек ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що зараз важливо уникати будь-якої подальшої ескалації конфлікту
Майже 50 держав виступили зі спільною заявою в Організації Об’єднаних Націй, у якій засудили російські погрози дипломатичним установам і посольствам в Україні. Заяву підписали країни Європи, Японія, Південна Корея та інші, тоді як США серед підписантів не було. Про це повідомило французьке інформагентство AFP 26 травня.
«Ми також засуджуємо нещодавні погрози Росії на адресу дипломатичних установ та посольств у Києві. Це те, чого ми не можемо прийняти», – йдеться у спільній заяві, яку оприлюднив представник України в ООН Андрій Мельник.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також висловив занепокоєння з приводу російських атак.
«Я глибоко стурбований нещодавнім оголошенням Російської Федерації про початок постійних і систематичних ударів по українських оборонних підприємствах у Києві, а також по центрах прийняття рішень і командних пунктах після повідомлень про атаку українських безпілотників на будівлю коледжу та гуртожиток в українському місті Старобільськ, яке наразі окуповане Російською Федерацією», – заявив Гутерреш у Раді Безпеки ООН.
Він наголосив, що зараз особливо важливо уникати будь-якої подальшої ескалації конфлікту, який «уже завдав руйнівних втрат цивільному населенню і який ризикує ще більше віддалити пошук миру».
Нагадаємо, під час масованої атаки у ніч на 24 травня Росія випустила щонайменше 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 дронів. Основною ціллю ворога став Київ. У місті загинуло троє людей, понад 90 – отримали поранення.
За даними керівника Київської МВА Тимура Ткаченка, за кількістю локацій із пошкодженнями атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення.
Раніше повідомлялось, що 24 лютого Україна ініціювала резолюцію «Підтримка міцного миру в Україні», яку ухвалила Генеральна Асамблея ООН під час засідання. Резолюцію підтримали 107 країн, 12 – проголосували «проти», ще 51 країна – утрималася. Серед країн, що утрималися від голосування, були Сполучені Штати Америки. Перед цим США пропонували вилучити з проєкту документа пункти про територіальну цілісність України та необхідності досягнення справедливого миру.