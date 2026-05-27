Майже 50 держав виступили зі спільною заявою в Організації Об’єднаних Націй, у якій засудили російські погрози дипломатичним установам і посольствам в Україні. Заяву підписали країни Європи, Японія, Південна Корея та інші, тоді як США серед підписантів не було. Про це повідомило французьке інформагентство AFP 26 травня.

«Ми також засуджуємо нещодавні погрози Росії на адресу дипломатичних установ та посольств у Києві. Це те, чого ми не можемо прийняти», – йдеться у спільній заяві, яку оприлюднив представник України в ООН Андрій Мельник.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також висловив занепокоєння з приводу російських атак.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Я глибоко стурбований нещодавнім оголошенням Російської Федерації про початок постійних і систематичних ударів по українських оборонних підприємствах у Києві, а також по центрах прийняття рішень і командних пунктах після повідомлень про атаку українських безпілотників на будівлю коледжу та гуртожиток в українському місті Старобільськ, яке наразі окуповане Російською Федерацією», – заявив Гутерреш у Раді Безпеки ООН.