Співвласниці приватної компанії повідомили про підозру

Військова контррозвідка СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання бюджетних грошей під час виконання оборонного замовлення на Житомирщині. Про це Служба безпеки України повідомила у середу, 27 травня.

За даними слідства, під час будівництва командного пункту ЗСУ на території однієї з військових частин було привласнено щонайменше 2,7 млн грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Правоохоронці затримали співвласницю приватної компанії, яка займалася будівництвом об’єкта. Вона також виконувала функції інженера технічного нагляду та мала контролювати якість і строки виконання робіт. Слідство вважає, що посадовиця підписала акт передачі незавершеного будівництва на баланс військової частини, попри порушення строків виконання робіт.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, під час розслідування встановили, що підрядники використовували неякісні будівельні матеріали. Через це споруда виявилася непридатною для виконання оборонних завдань.

Проведена інженерно-технічна експертиза підтвердила неналежний технічний стан військового об’єкта. Наразі затриманій повідомили про підозру у службовій недбалості. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх людей, причетних до схеми.

Нагадаємо, 26 травня на Одещині правоохоронці затримали міського голову одного з населених пунктів за підозрою у вимаганні хабаря за сприяння будівництву електростанції.