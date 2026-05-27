У Севастополі під атакою опинився штаб Чорноморського флоту, а у Таганрозі спалахнув авіазавод
Вибухи лунали й у Туапсе Краснодарського краю
У ніч на середу, 27 травня, у Росії та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Після атаки у російському Таганрозі зафіксували пожежу поблизу авіаремонтного заводу, а у Севастополі під ударом міг опинитися штаб ВПС Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили телеграм-канали та російські губернатори.
Зокрема, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що російська ППО нібито збила ракету над Таганрогом, а через падіння уламків сталося займання автомобілів на вул. Ціолковського.
Втім, телеграм-канал Astra повідомив, що пожежа виникла на території авіаційного ремонтного заводу №325. Аналітики звернули увагу, що вул. Ціолковського розташована приблизно за 3 км від підприємства, яке займається ремонтом авіаційної техніки та перебуває під санкціями ЄС, США та України через війну Росії проти України. Наразі невідомо, чи зазнав завод пошкоджень.
Територія авіаційного заводу у Таганрозі
Також вибухи лунали в окупованому Севастополі. Так званий «губернатор» міста Міхаїл Развожаєв заявив про комбіновану атаку дронів і ракет Storm Shadow. За його словами, у місті працювали сили ППО та мобільні вогневі групи. Російська сторона повідомила про нібито збиття близько двох десятків безпілотників, однак про перехоплення ракет не повідомлялося.
Развожаєв стверджує, що одна з ракет влучила у будівлю Південного управління Центрального банку РФ, де виникла пожежа на даху. Також повідомляється про пошкодження житлових будинків та адміністративної будівлі на вул. Гоголя. Тоді як телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що удар міг припасти не по занедбаній адмінбудівлі, а по штабу ВПС Чорноморського флоту Росії, який розташований на цій же вулиці та використовується росіянами після знищення основного штабу.
Окрім цього, вибухи вночі лунали й у Туапсе Краснодарського краю. За даними OSINT-аналізу, один із ударів, ймовірно, припав по району Туапсинського НПЗ. Це щонайменше п’ята атака на нафтопереробний завод цієї весни. Наразі інформації про масштаби пошкоджень немає.
Також у районі військового аеродрому «Балтимор» у російському Воронежі після ранкової атаки помітили дим. Губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєєв заявив, що сили ППО нібито знищили у небі над містом дві високошвидкісні цілі. За його словами, постраждалих немає, однак уламки пошкодили будівлю шиномонтажу.
Нагадаємо, 24 травня дрони Служби безпеки України атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Владімірській області Росії. Там зайнялася масштабна пожежа.