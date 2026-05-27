Удар припав по району Туапсинського НПЗ

У ніч на середу, 27 травня, у Росії та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Після атаки у російському Таганрозі зафіксували пожежу поблизу авіаремонтного заводу, а у Севастополі під ударом міг опинитися штаб ВПС Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили телеграм-канали та російські губернатори.

Зокрема, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що російська ППО нібито збила ракету над Таганрогом, а через падіння уламків сталося займання автомобілів на вул. Ціолковського.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Втім, телеграм-канал Astra повідомив, що пожежа виникла на території авіаційного ремонтного заводу №325. Аналітики звернули увагу, що вул. Ціолковського розташована приблизно за 3 км від підприємства, яке займається ремонтом авіаційної техніки та перебуває під санкціями ЄС, США та України через війну Росії проти України. Наразі невідомо, чи зазнав завод пошкоджень.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Територія авіаційного заводу у Таганрозі

Також вибухи лунали в окупованому Севастополі. Так званий «губернатор» міста Міхаїл Развожаєв заявив про комбіновану атаку дронів і ракет Storm Shadow. За його словами, у місті працювали сили ППО та мобільні вогневі групи. Російська сторона повідомила про нібито збиття близько двох десятків безпілотників, однак про перехоплення ракет не повідомлялося.

Развожаєв стверджує, що одна з ракет влучила у будівлю Південного управління Центрального банку РФ, де виникла пожежа на даху. Також повідомляється про пошкодження житлових будинків та адміністративної будівлі на вул. Гоголя. Тоді як телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що удар міг припасти не по занедбаній адмінбудівлі, а по штабу ВПС Чорноморського флоту Росії, який розташований на цій же вулиці та використовується росіянами після знищення основного штабу.

Окрім цього, вибухи вночі лунали й у Туапсе Краснодарського краю. За даними OSINT-аналізу, один із ударів, ймовірно, припав по району Туапсинського НПЗ. Це щонайменше п’ята атака на нафтопереробний завод цієї весни. Наразі інформації про масштаби пошкоджень немає.

Також у районі військового аеродрому «Балтимор» у російському Воронежі після ранкової атаки помітили дим. Губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєєв заявив, що сили ППО нібито знищили у небі над містом дві високошвидкісні цілі. За його словами, постраждалих немає, однак уламки пошкодили будівлю шиномонтажу.

Нагадаємо, 24 травня дрони Служби безпеки України атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Владімірській області Росії. Там зайнялася масштабна пожежа.