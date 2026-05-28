Солонківська сільрада хоче виставити на продаж з аукціону під'їзну дорогу до виробництва Biscotti

Група компаній, серед яких кондитерська фірма Biscotti, заявила про перешкоджання роботі бізнесу на території Солонківської громади. А саме сільрада вирішила виставити на продаж земельну ділянку 0,3 га, яка фактично слугує під’їзною дорогою до виробництва з траси Київ-Чоп. Про це йдеться у листі до Солонківської сільради та депутатів, який у четвер, 28 травня, оприлюднив перший заступник голови громади Микола Пущак. Він заявив компанія Biscotti хоче йти із громади через конфлікт з головою Богданом Дубневичем.

Авторами звернення є група компаній, які здійснюють свою діяльність у Солонці біля траси Київ-Чоп: ТОВ «Іммобільяре фамільяре», ТОВ «Біскотті», ТОВ «Спільне українсько-італійське підприємство «Дольчі фантазії», ТОВ «Пекканіска» та ТОВ «Гранд гарант». Лист підписали керівники компаній та власник земельної ділянки Володимир Бекиш (співвласник ТОВ «Іммобільяре фамільяре»).

Як зазначається у зверненні, на цій території створений виробничий хаб та розташовані виробничо-складські будівлі площею понад 10 тис. м2, де працює кондитерська фірма Biscotti, до складу якої входять ТОВ «Біскотті», ТОВ «СУІП «Дольчі фантазії».

Сільрада вирішила виставити на продаж з аукціону земельну ділянку комунальної власності площею близько 0,3 га, яка розташована впритул до виробничих потужностей компанії Biscotti та є територією загального користування – під’їзною дорогою до виробництва з траси Київ-Чоп.

Представники бізнесу облагородили територію, яку сільрада зараз вирішила продати

«Ми вважаємо, що згадана земельна ділянка не може бути предметом продажу та передаватись у приватну власність, оскільки є територією загального користування, а саме: продовженням з’їзду з автошляху міжнародного значення «Київ-Чоп» М-06, який формує транспортний вузол, що забезпечує доступ (проїзд/прохід) до територій товариств, що є суб’єктами цього звернення, слугує заїздом і виїздом транспорту, також використовується як заїзд до території, на якій здійснюється будівництво другої черги громадської будівлі з виробничими цехами, а отже, відповідно, є місцем загального користування (дорогою/проїздом). Також на вищевказаній земельній ділянці розташовані паркувальні місця для відвідувачів підприємств», – сказано у зверненні.

Представники компаній вважають дії сільської ради щодо продажу земельної ділянки 0,3 га незаконними, оскільки, як зазначається у зверненні, про суті на продаж буде виставлено частину дороги загального користування, у її благоустрій ініціатори звернення вклали 8,2 млн грн. Зокрема, там встелили бруківку.

Розташування новосформованої ділянки (зеленим кольором), яку сільрада вирішила продати

«Ми вважаємо, що така поведінка окремих посадових осіб Солонківської сільської ради точно не сприяє розвитку бізнесу, залученню інвестицій, покращенню інвестиційного клімату в територіальній громаді в цілому та не ілюструє партнерського відношення органу місцевого самоврядування до середнього і великого бізнесу, що здійснює господарську діяльність, формує нові робочі місця та сплачує податки у громаді», – сказано у зверненні.

Керівники компаній звернулися до солонківських депутатів з проханням не ухвалювати рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0,3 га з метою її подальшого продажу на аукціоні, а залишити її у комунальній власності як територію загального користування.

Звернення представників бізнесу до депутатів Солонки, яке оприлюднив Микола Пущак

У зверненні зазначається, що станом на кінець 2025 року на фірмі Biscotti офіційно працевлаштовано понад 800 працівників. Компанія увійшла в топ платників податків Солонківської громади у 2024 році. За перший квартал 2026 року ТОВ «Біскотті», ТОВ «СУІП «Дольчі фантазії» сплатили 21,7 млн грн податків.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар голови Солонківської громади Богдана Дубневича з приводу згаданого звернення представників бізнесу. Редакція додасть коментар голови громади, як тільки його отримає. У компанії Biscotti ZAXID.NET повідомили, що керівник перебуває у відрядженні та можливо прокоментує ситуацію пізніше.